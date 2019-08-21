Хельсинки, 22 августа, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Работа в Совете Европы не является для России чем-то невероятно важным, особенно учитывая, что «нас там не хотят видеть», заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё Путин заявил:

«Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвёмся, если нас там не хотят видеть».

Напомним, Россия является членом Совета Европы с 1996 г. В 2014 г., после воссоединения Крыма с Россией, Москва была ограничена в правах в рамках работы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2019 г. права были восстановлены.

Путин 21 августа 2019 г. высказался по поводу работы России в ПАСЕ в Хельсинки, где он находится с официальным визитом. Поводом стал вопрос финского СМИ о том, почему Москва «не соблюдает права граждан как член Совета Европы».