Кишинёв, 22 августа, 2019, 00:41 — ИА Регнум.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Молдавию по приглашению президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма. Об этом сообщил министр обороны Молдавии Павел Войку, передает ИА REGNUM.

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По его словам, организацией визита занимается администрация президента, и все формальности были соблюдены. Войку добавил, что планирует обсудить с Шойгу судьбу российских вооружений и боеприпасов, которые хранятся на складе в Колбасне (Приднестровье) и которые планируется вывезти либо уничтожить на месте.

Напомним, правительство Молдавии 21 августа вызвало молдавского посла в России Андрея Негуцу в Кишинев для консультаций. Поводом стал запланированный на 24 августа визит в Кишинёв министра обороны России Сергея Шойгу, который «не был согласован с правительством».

Молдавский премьер Майя Санду заявила, что в этих условиях визит Шойгу может быть только частным, а не официальным, и, соответственно, никаких соглашений в его ходе подписано быть не может. Санду призвала министра обороны Молдавии Павла Войку впредь согласовывать свои действия с правительством и МИД.

Отметим, что Войку является выдвиженцем Партии социалистов и президента Игоря Додона.