Кишинёв, 22 августа, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил президента Молдавии Игоря Додона в Москву на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года. Как сообщает ИА REGNUM, приглашение Додону передал посол России в Молдавии Олег Васнецов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон

Додон сообщил, что в сентябре Москву посетит глава МИД Молдавии Нику Попеску. А 19−20 сентября в Кишиневе пройдет молдавско-российский экономический форум.