Вашингтон, 21 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он «избранный» и Соединенные Штаты побеждают в торговой войне с Китаем, 21 августа передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я избранный … поэтому я ответил Китаю. Я ответил Китаю в торговле. И знаете, что? Мы побеждаем» , — сообщил Трамп журналистам.

Трамп снова признал, что торговая война нанесла ущерб американской экономике, однако заявил, что никакой угрозы рецессии пока нет.

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