Вашингтон, 21 августа, 2019, 23:38 — ИА Регнум. США готовы вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европейский союз. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на брифинге 21 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы держим тысячи боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямо сейчас, и Европа должна забрать их», — сказал глава Белого дома.

По его словам, в противном случае у американской стороны «не будет другого выбора, кроме как отпустить их в те страны, из которых они прибыли, такие как Германия, Франция и другие».

Напомним, в начале августа Дональд Трамп уже заявлял о том, что США не могут вечно удерживать тысячи террористов, и Европейскому союзу пора забрать тех из них, которые являются выходцами из европейских стран.