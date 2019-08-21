Каталония, Испания, 21 августа, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Вице-председатель Женералитета Каталонии, советник по экономике и финансам Пере Арагонес объявил в эту среду, 21 августа, о своем решении привлечь к суду правительство Испании за неуплату аванса на 2019 год и призвал остальные автономные области присоединиться к этому иску. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Слова Арагонеса прозвучали в ходе его выступления перед парламентом, в котором он должен был дать отчет насчет опустевшей в начале августа казны Женералитета и сокращения на 6% расходов государственных предприятий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Каталонии

«Мы подадим на правительство в суд из-за предварительных выплат за 2019 год, которые принадлежат нам, гражданам Каталонии, и которые незаконно удерживают, на наш взгляд», — сказал вице-председатель Женералитета. «Я буду просить, чтобы осуществился перевод денег, которые уже собраны и находятся в казне центрального правительства», — добавил он. Арагонес также напомнил об обещанном увеличении финансирования Каталонии и о том, что местные жители уже уплатили повышенные налоги.

Речь идет о сумме в 874 миллиона евро, «принадлежащей каталонцам по закону».

«Я призываю другие правительства автономных областей сделать то же самое, и, если потребуется, сумма взыскания может быть разделена. Мы остаемся в вашем распоряжении, но будем действовать максимально оперативно», — предупредил политик.