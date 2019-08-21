Мехико, 21 августа, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил удовлетворение в связи с урегулированием спора с министерством торговли США из-за цен и пошлин на мексиканские томаты, 21 августа передает агентство Reuters.

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По словам президента Мексики, принятое соглашение по томатам между министерством экономики Мексики и министерством торговли США — это «очень хорошие новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа США и Мексика заключили окончательное соглашение по экспорту томатов в Соединённые Штаты.

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