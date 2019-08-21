Вашингтон, 21 августа, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Правительство Мексики и администрация президента США Дональда Трампа окончательно решили вопрос с пошлинами на мексиканские томаты, 21 августа передает агентство Reuters.

(сс) esiul Помидоры

Согласно заявлению министра экономики Мексики Грасиелы Маркес, принятое соглашение сделало рынок США открытым для экспорта мексиканских томатов.

Тем не менее, согласно заявлению минторга США, соглашение «полностью устраняет вредное воздействие (экспорта) мексиканских помидоров, в том числе снижение цен».

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