Москва, 21 августа, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 21 августа разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 с датой погашения 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 46,450 млрд рублей, средневзвешенная цена облигаций — 103,52% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, выпуска №52 002 с погашением 2 февраля 2028 года на 5,341 млн рублей. Объём спроса составил 19,849 млрд рублей, средневзвешенная цена — 92,68% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,54% годовых.