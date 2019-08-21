«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Киев, 21 августа, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.
В пресс-службе отметили, что многие коммерческие клиенты «Нафтогаза» уже внесли предоплату за газ, теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, потребителю следует обратиться в свою газораспределительную организацию, подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, оплатить топливо наперёд и пользоваться им, оплачивая его транспортировку и распределение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
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