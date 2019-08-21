Кострома, 21 августа, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Костромская область победила в конкурсе «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», — сообщает пресс-служба администрации региона.

Adm44.ru Дополнительное образование

В рамках программы в области на базе Дворца творчества создан региональный модельный центр дополнительного образования.

Как отмечает пресс-служба, в рамках проекта будут профинансированы учреждения и организации дополнительного образования, «что позволит вовлечь в процесс коммерческие организации и НКО, которые, пройдя лицензирование, смогут работать по сертификатам финансирования и получать бюджетные средства на реализацию образовательных программ».

Часть детских кружков и секций могут стать для родителей бесплатными, а процесс бюджетного финансирования дополнительного образования станет более прозрачным, говорят специалисты.