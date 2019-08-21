Горловка, ДНР, 21 августа, 2019, 22:37 — ИА Регнум. 31 августа 2019 года в Горловке состоится митинг-реквием памяти первого главы ДНР Александра Захарченко и Народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 21 августа «Донецкое агентство новостей»

Траурная свеча

«30 и 31 августа 2018 года — чёрные даты для жителей Донецкой Народной Республики. Чтобы почтить память Александра Захарченко — человека, под чьим руководством росло и крепло наше молодое государство, и великого артиста Иосифа Кобзона, который поддерживал нашу республику и ее жителей, администрация города Горловка приглашает горожан принять участие в траурном мероприятии», — рассказал он.

Митинг начнётся 31 августа в 19:00 в Сквере Героев.

Напомним, 30 августа на 81-м году жизни скончался выдающийся артист, политик и общественный деятель Иосиф Кобзон, а на следующий день было совершено покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, на фасаде «Донбасс Оперы» в Донецке появится мемориальная доска в честь Иосифа Кобзона.

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