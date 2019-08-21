Милан, Италия, 21 августа, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Экономика Италии может вернуться к стадии рецессии, из которой не так давно вышла, заявил в среду, 21 августа, глава конфедерации промышленников Винченцо Бочья, передаёт Mediaset.

Neocc Экономика Италии

По словам Бочья, экономика Италии в значительной степени увязана с экономикой Германии, которая, судя по данным статистики, переживает сложный период.

Глава конфедерации также отметил, что намеченный уходящим правительством финансовый маневр (предполагающий, в том числе, снижение НДФЛ для ряда групп граждан) очень нужен стране, но выполнить это маневр, предполагающий выделение десятков миллиардов евро, будет, по мнению Бочья, нелегко.