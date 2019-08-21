Любляна, 21 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в Словении местный «Крим». Товарищеский матч прошёл в Любляне и завершился со счётом 32:29 в пользу ростовчанок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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В планах подопечным Амброса Мартина провести совместную тренировку с «Кримом». Затем ростовские гандболистки вернутся домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Ростов-Дон» проиграл первый товарищеский матч на сборе в Хорватии. Ростовчанки уступили местной «Подравке» со счётом 25:29.