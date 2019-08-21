Череповец, Вологодская область, 21 августа, 2019, 21:23 — ИА Регнум. В Вологодской области при крушении частного вертолета погиб пилот. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В ведомстве сообщили, что вертолет упал в реку Суда в районе деревни Сойволовская Череповецкого района. Вертолет находился в 10−15 метрах от берега на глубине трех метров. На место ЧП выехали сотрудники МЧС России. К ликвидации последствий ЧП привлечены 44 человека и 15 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что в десяти метрах от места крушения нашли тело погибшего пилота. По информации из неофициальных источников, в аварии погиб Евгений Макаров, исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой».