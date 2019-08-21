Абуджа, 21 августа, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари привёл к присяге новый кабинет министров, 21 августа передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Мохаммаду Бухари

Главным назначением в новом правительстве из 43 министров является новый министр нефти Тимипре Силва, бывший губернатор штата Байельса в дельте Нигера.

Силва заменил на посту Эммануэля Качикву, бывшего исполнительного директора Exxon Mobil и главного представителя Нигерии на совещаниях ОПЕК.

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