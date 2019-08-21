Зерноградский район, Ростовская область, 21 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В Ростовской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ампутации руки 11-летнему ребёнку. По имеющимся данным, операция была назначена после того, как мальчику ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь при переломе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Инструменты для операции

«В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что произошедшее в Зерноградском районе ЧП легло в основу служебной проверки, которую параллельно проводит министерство здравоохранения Ростовской области.