Вашингтон, 21 августа, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает «непристойными» комментарии премьер-министра Дании Метте Фредериксен по поводу его желания купить Гренландию, 21 августа передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Нельзя разговаривать с Соединёнными Штатами подобным образом» , — заявил Трамп журналистам.

Трамп отметил, что властям Дании стоило «просто сказать», что они «не хотят этого делать» в ответ на его заявления о покупке Гренландии.

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