Москва, 21 августа, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Пассажиры авиарейса Москва — Ухта, экстренно вернувшегося в аэропорт «Внуково», вылетели в пункт назначения другим самолётом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя воздушной гавани.

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«Пассажиры вылетели на резервном борту в Ухту», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании UTair после вылета вернулся во «Внуково» из-за срабатывания на борту индикатора неубранного положения закрылков.

Самолёт приземлился штатно и в ходе осмотра был признан исправным, тем не менее пассажиров рейса было решено отправить в Ухту другим бортом.