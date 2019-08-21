Челябинск, 21 августа, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура начала проверку ООО, мусоровоз которого ночью 20 августа столкнулся с автобусом, ехавшим из Уфы в Нижневартовск. Провести её поручил прокурор области Виталий Лопин, и он же держит ситуацию на своём личном контроле.

Mytaganrog.com ДТП

Во время проверки предстоит оценить исполнение фирмой законодательства о режиме труда и отдыха водителей, выяснить, проводятся ли предрейсовые осмотры водителей и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 августа в Советском районе Челябинска столкнулись автобус и КамАЗ. Пострадали 13 человек. Одна из них — 17-летняя девушка — спустя несколько часов скончалась в челябинской больнице.