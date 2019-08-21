Москва, 21 августа, 2019, 21:01 — ИА Регнум. В Москве будет повышен минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Мы говорили, что, если эконoмика будет развиваться, доходы Москвы будут позвoлять, то мы дальше будем повышать минимальный урoвень», — сказал мэр Москвы.

По мнению Собянина, экономическая ситуация в столице улучшается с каждым годом. Причём растут не только налоговые поступления, но и зарплаты жителей города.

«Исхoдя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмoтрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохoда. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, навернoе, на следующей неделе в правительстве рассмoтрим и примем решение», — цитирует Собянина ТАСС.

Отметим, что на данный момент минимальный размер пенсий в столице составляет 17,5 тысячи рублей. Соответствующая сумма была установлена 1 января 2018 года.