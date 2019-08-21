Москва, 21 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Желание Запада вернуть Россию в клуб «Большая восьмёрка» является попыткой помешать сближению РФ и Китая. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Возможное приглашение России вновь участвовать в формате встречи восьми стран связано совершено не с Украиной, и, на мой взгляд, на Украине это понимают, что вопреки желаниям русофобов на Украине раздаются эти речи. На самом деле оно связано с беспокойством Запада относительно сближения России с Китаем, который ни в семёрке, ни в восьмёрке не участвует. И Западу очень хотелось бы внести дистанцию между Россией и Китаем», — сказал депутат Госдумы РФ.

Однако России следует вести себя рассудительнее и не бежать сломя голову на встречу «Большой восьмёрки». Возвращение в клуб ведущих экономик мира не должно сопровождаться разрывом деловых отношений с Китаем и другими партнёрами, с которыми РФ смогла улучшить отношения с 2014 года, считает парламентарий.

«Нас пытаются разыграть на эту тему в расчёте, что мы сломя голову ринемся участвовать, забыв о своих обязательствах. Если мы и будем участвовать, то это не значит, что мы тут же будем менять с плюса на минус свои симпатии», — сказал Затулин.