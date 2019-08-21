Протестующие устроили беспорядки в метро Гонконга
Гонконг, Китай, 21 августа, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Сотни демонстрантов столкнулись с полицией в ходе акции протеста в метро Гонконга, 21 августа передает агентство Reuters.
Ka Hei Mak
Протесты в Гонконге
Мирная акция, приуроченная к месяцу с момента нападения на сторонников автономии в метро, всё-таки закончилась столкновениями и беспорядками.
Демонстранты блокировали входы и выходы на станции и использовали в борьбе против полицейских огнетушители, лазерные указки и масло, которым заливали пол перед наступлением стражей порядка.
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