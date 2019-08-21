Челябинск, 21 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Челябинской области безнадзорный выпас сельскохозяйственных животных в местах общего пользования будет караться штрафом.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Проект поправок в областной административный кодекс одобрил комитет Заксобрания по законодательству. За коров, коз и других подобных им животных, пасущихся в цветниках и на газонах, граждане заплатят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Должностных лиц ждёт штраф от 5 тыс. до 15 тыс., а юридических — от 50 тыс. до 100 тыс.

Составлять на нарушителей протоколы будут должностные лица муниципалитетов. А принимать решения вменено в обязанность административным комиссиям.

Как отмечает глава комитета Александр Брагин, органы местного самоуправления почти десять лет предлагают ввести наказание за такой выпас. Заксобрание даже принимало соответствующие решения, но суды их отменяли по причине отсутствия соответствующей нормы в федеральном законодательстве.

«Наконец, в 2018 году были внесены соответствующие изменения в закон о местном самоуправлении, и у нас появилась возможность установить ответственность за безнадзорный выпас», — сказал депутат.

Брагин также добавил, что законопроект ранее направлялся во все муниципалитеты региона. Из муниципальных образований получены положительные отклики.