Тамбов, 21 августа, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В Тамбове до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию 14-этажный долгострой по улице Карла Маркса, 171, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В настоящее время его подключают к системе теплоснабжения.

Tambov.gov.ru Многоквартирный дом в Тамбовской области

Проект строительства дома был одобрен ещё в 2010 году. Спустя какое-то время ООО «Рони» приступило к стройке. В 2015-м она была остановлена, а в 2016-м завершился срок действия разрешения на строительство.

Приостановили строительство в связи с судебными разбирательствами по вопросам земельного участка — так получилось, что во время возведения дома произошел «частичный захват соседнего участка». Поскольку ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных, губернатор Александр Никитин держит на личном контроле, региональные власти не остались в стороне.

Для оказания содействия в юридических вопросах и достройки дома было привлечено ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Жупиков», с участием которой в июне текущего года все судебные споры были решены. Дом планируется ввести в эксплуатацию осенью текущего года. А сейчас многоэтажку подключают к сетям.

«Понимая всю остроту проблемы дольщиков, по обращению застройщика мы нашли правовые основания подключить дом к системе теплоснабжения без внесения установленной платы, которая в настоящее время составляет около 5,5 миллиона рублей за 1 гкал/ч», — отметил управляющий директор Тамбовского филиала «Квадра» Артем Уворвихвост.

С участием СК «Жупиков» также возобновлено строительство многоэтажки по улице Рылеева, 46 в Тамбове. Этот же застройщик планирует приступить к завершению возведения многоквартирного дома и на улице Кавказская, 1б областного центра.

Александр Никитин не раз подчеркивал, что необходимо привлекать к ответственности недобросовестных застройщиков, чтобы была возможность направлять их имущество на достройку проблемных объектов. Вместе с тем он неизменно благодарит ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

«Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты», — отметил Александр Никитин на недавней торжественной церемонии ввода в эксплуатацию дома 9а по улице Сенько в Тамбове.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года губернатор Александр вручил ключи участникам долевого строительства от введенного в эксплуатацию 48-квартирного дома в областном центре. Новоселья жители ждали почти восемь лет.

Подробнее: Тамбовский губернатор вручил ключи дольщикам сданного долгостроя

Читайте также: Более сотни обманутых тамбовских дольщиков получат ключи от квартир в июле