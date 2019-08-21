Больше не враги: Руанда и Уганда подписали пакт о сотрудничестве
Луанда, 21 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Президент Руанды Поль Кагаме и президент Йовери Мусевени подписали пакт о сотрудничестве двух африканских стран, 21 августа передает агентство Reuters.
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Подписание пакта о сотрудничестве
Подписание соглашения состоялось в Луанде при участии президента Конго Феликса Чисекеди и президента Анголы Жоау Лоуренсу.
Руанда и Уганда вели войну в начале 2000-х годов и ещё в январе 2019 года обвиняли друг друга в поддержке повстанцев и закрывали границы.
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