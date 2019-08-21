Луанда, 21 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Президент Руанды Поль Кагаме и президент Йовери Мусевени подписали пакт о сотрудничестве двух африканских стран, 21 августа передает агентство Reuters.

Statehouse.go.ug Подписание пакта о сотрудничестве

Подписание соглашения состоялось в Луанде при участии президента Конго Феликса Чисекеди и президента Анголы Жоау Лоуренсу.

Руанда и Уганда вели войну в начале 2000-х годов и ещё в январе 2019 года обвиняли друг друга в поддержке повстанцев и закрывали границы.

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