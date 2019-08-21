Тамбов, 21 августа, 2019, 18:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области будет открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Его установят в Мичуринске и откроют в начале ноября.

Kremlin.ru Владимир Зельдин

Мичуринск — малая родина выдающегося актера театра и кино. Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Зельдину состоится в начале ноября. Примечательно, что в эти дни при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии в наукограде проведут I Всероссийский театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина».

Имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист родился в Козлове (Мичуринске) и всегда принимал самое активное участие в жизни региона. Он был неоднократным участником ежегодного фестиваля «Песни над Цной» в Тамбове. Артист награжден медалью «75 лет Тамбовской области». Также ему присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области», чем артист очень гордился.

«Владимир Зельдин служил для всех нас примером не только актерского мастерства, но и поражал своей экстравагантностью, аристократичностью. Был примером мудрости и доброго отношения не только к профессии, но и к окружающим. Тамбовская область любит его, гордится своим замечательным земляком, настоящим патриотом своей страны», — говорит губернатор Александр Никитин.

Владимир Зельдин более 70 лет служил в театре Советской Армии (сейчас это Центральный академический театр Российской Армии), свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Многие называли его «артистом планеты», ведь имя Владимира Зельдина как старейшего актера по праву занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Легендарный артист скончался в 2016 году на 102-м году жизни.