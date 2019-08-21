Донецк, 21 августа, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины днём 21 августа подвергли обстрелу из миномётов населённый пункт Белая Каменка на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Уточняется, что обстрел вёлся с 16:10 по 16:30 по направлению Старогнатовка — Белая Каменка. В общей сложности с украинской стороны было выпущено одиннадцать мин из 82-миллиметровых миномётов.

Напомним, ранее сегодня в Минске состоялось заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Как сообщил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов, на заседании представители Украины, ДНР и ЛНР подтвердили приверженность договорённости о бессрочном перемирии, которое вступило в силу с 21 июля.

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