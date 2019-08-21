Калуга, 21 августа, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Своевременное обнаружение возгораний в калужских лесах осуществляется с 10 пожарно-наблюдательных вышек, а также с мобильных постов. Для точного определения координат и оповещения о пожаре на самой ранней стадии в июле 2019 года на территории региона была введена в эксплуатацию инновационная Российская система автоматизированного дистанционного мониторинга «Лесохранитель». Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном государственном учреждении «Калужское лесничество».

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области На территории региона введена в эксплуатацию система дистанционного мониторинга «Лесохранитель»

«Лесохранитель» состоит из 13 полнофункциональных подсистем, работающих как одна платформа: мониторинг, учет профилактических мероприятий, картография, регистрация обращений граждан, управление силами и средствами пожаротушения. Он интегрирован с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». Кроме того, создано мобильное приложение, предназначенное в том числе и для авиапатрулирования, которое будет осуществляться с помощью двух квадрокоптеров.

На средства областного бюджета приобретены и установлены на вышки операторов сотовой связи 22 поворотные видеокамеры кругового обзора, каждая из которых осуществляет мониторинг территории радиусом 35 км. Это позволило обеспечить постоянное оперативное видеонаблюдение за наиболее опасными участками.