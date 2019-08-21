Новые спортобъекты появятся в каждом райцентре Брянской области
Брянск, 21 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Развитие Брянской области обсудили губернатор региона Александр Богомаз и заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Сергей Неверов («Единая Россия»). Как отмечалось на встрече, благодаря федеральной поддержке в Брянске ведётся строительство Дворца единоборств, в планах областных властей в ближайшие пять лет — строительство новых спортивных объектов в каждом райцентре. На рабочей встрече глава территории также подробно рассказал о достижениях в отрасли сельского хозяйства, строительстве спортивных объектов, финансировании медицинского сектора региона, сообщили 21 августа в пресс-службе правительства области.
По словам губернатора, начиная с 2019 года региональные власти в каждом райцентре области построят бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые дворцы. В 2020 году начнёт работать программа по капитальному ремонту больниц и поликлиник, в которую ежегодно будет включено по пять медучреждений региона.