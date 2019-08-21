Брянск, 21 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Развитие Брянской области обсудили губернатор региона Александр Богомаз и заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Сергей Неверов («Единая Россия»). Как отмечалось на встрече, благодаря федеральной поддержке в Брянске ведётся строительство Дворца единоборств, в планах областных властей в ближайшие пять лет — строительство новых спортивных объектов в каждом райцентре. На рабочей встрече глава территории также подробно рассказал о достижениях в отрасли сельского хозяйства, строительстве спортивных объектов, финансировании медицинского сектора региона, сообщили 21 августа в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Брянской области Встреча заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ Сергея Неверова и губернатора Александра Богомаза

«Заметно меняется область: хорошие чистые дороги, отремонтированные проспекты, появляется много социальных объектов, это очень важно, потому что от этого зависит качество жизни людей. Это тот результат вашей работы за последние пять лет, который ощутим. Вы решаете задачи, поставленные президентом нашей страны. Я прошу вас уделить внимание развитию села. На Брянщине аграрный комплекс очень мощно развит, занимает лидирующие позиции, но в центре внимания должна быть социальная инфраструктура. Это, в первую очередь, здравоохранение и образование», — подчеркнул Сергей Неверов.

По словам губернатора, начиная с 2019 года региональные власти в каждом райцентре области построят бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые дворцы. В 2020 году начнёт работать программа по капитальному ремонту больниц и поликлиник, в которую ежегодно будет включено по пять медучреждений региона.