Екатеринбург, 21 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Законсервированная на 20 лет станция метро «Бажовская» всё же может открыться для екатеринбуржцев. Об этом заявил мэр Александр Высокинский журналистам.

Екатеринбург.рф План метро

Сейчас проходят судебные разбирательства за землю, на которой размещена недостроенная станция. Участок находится в частной собственности и, по словам мэра, его продали в семь раз дешевле кадастровой стоимости. Сейчас на территории уже возвели двухэтажный бизнес-центр.

«Нужно возвращать городу землю и делать входные павильоны», — уверен мэр.

Если станцию удастся отстоять, то она станет пересадочным узлом первой и третьей линий метро.

Напомним, ранее градоначальник представил «черновой вариант» второй линии метро. Ветка будет состоять из 11 станций. Окончательный проект новой линии будет представлен до конца 2019 года.