Минск, 21 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Окончательная дата разведения сил и средств в районе Петровского не определена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Сегодня обсуждалось разведение сил и средств в районе Петровского, однако окончательная дата начала этого процесса пока не определена», — сообщил политик.

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При этом он отметил, что процесс разведения сил и средств успешно прошел на участке Станицы Луганской, сейчас там идет разминирование, согласованы решения по восстановлению моста в районе пунктов пропуска.