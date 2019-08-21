Симферополь, 21 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Несамостоятельность внешней политики Германии чревата для страны и мира. Об этом 21 августа на встрече с властями Крыма заявил глава немецкой делегации, представитель общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Зависимость официального Берлина от США делает непредсказуемой ситуацию в Германии и в мире», — отметил немецкий общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Германии от общественной организации Druschba Global прибыли в Крым, чтобы изучить ряд ключевых объектов полуострова и пообщаться с местными жителями.

Об этом: Группа немецких общественников прибыла в Крым «развеять мифы»