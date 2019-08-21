Чебоксары, 21 августа, 2019, 16:51 — ИА Регнум. В Чувашии объём введённого жилья вырос, а объём работ по виду деятельности «Строительство» сократился. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

По предварительным данным, в январе-июле 2019 года в республике построена 5241 квартира. Общая площадь введённого жилья составила 302 330 кв. метров, что на 14,1% больше, чем было в январе-июле 2018 года.

В том числе населением построено 69 606 кв. метров. Это на 13,5% больше по сравнению с I полугодием прошлого года.

Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения в январе-июле 2019 года в целом по республике составил 247,1 кв. метра (в январе-июле 2018 года — 215,2 кв. метра).

По данным ведомства, объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2019 года составил 16 480 млн рублей, или 88,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.