Калуга, 21 августа, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 августа принял участие в совещании с руководителями подразделений Городской управы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, был заслушан отчёт о подготовке к отопительному сезону.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил благоустройство города

2784 многоквартирных дома подготовлено в Калуге к предстоящему отопительному периоду, по актам ресурсоснабжающим организациям сдано 1517 домов, в том числе 1238 жилых помещений, отапливаемых МУП «Калугатеплосеть».

Александр Иванов обратил внимание на большое количество разрытий оставшихся после работ по перекладке коммуникаций и необходимость их своевременной ликвидации.

По словам начальника управления ЖКХ Виктора Устинова, в настоящее время на территории города остаётся порядка ста разрытий, связанных с работами на коммуникациях МУП «Калугатеплосеть». Вызвано это тем, что «Калугатеплосеть» в летний период проводит опрессовку не только сетей теплоснабжения, но и сетей горячего водоснабжения.

По каждому разрытию предприятие получает предписание, в случае его невыполнения — штрафуется. Поставлена задача устранить максимальное количество разрытий до начала отопительного сезона.

Также в ходе совещания была рассмотрена информация о реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках программы запланированы работы по благоустройству 60 дворов и двух общественных территорий.

Полностью завершено обустройство скверов в микрорайонах Турынино и Терепец, также полностью завершены работы по 19 дворовым территориям, в 24 дворах работы продолжаются, к ремонту оставшихся подрядчик приступит на текущей неделе.

«Подрядная организация слишком поздно приступила к работам, было упущено много времени, в мае и июне работы велись медленно, — подчеркнул Александр Иванов. — Так во двор домов № 80 — 82 по улице Ленина подрядчик зашёл 5 июня, а завершились работы лишь во второй половине августа. Таким же темпом работы велись и на многих других объектах. Приближается День города, хотелось бы, чтобы ремонт был активизирован и к празднику программа была полностью реализована».

Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, к концу недели планируется завершить ремонт 70% дворов, а до Дня города выполнить весь объём работ. Были озвучены и планы по реализации программы «Городская среда» на 2020 год.

В следующем году планируется благоустройство 4 общественных пространств и 35 дворов, цифры будут корректироваться с учётом предложений депутатов Городской думы и в ходе рассмотрения проекта программы общественной комиссией.

Глава городского самоуправления предложил на следующем совещании обсудить ход реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием руководителя подрядной организации.

«На заседании Городской думы руководитель подрядной организации заверил депутатов, что бордюры на улицах центральной части города будут восстановлены к 15 августа, а ремонт дорог завершится к 25 августа, — отметил Александр Иванов. — Уже очевидно, что сроки установки бордюров сорваны, вызывает сомнения и способность подрядной организации завершить ремонт дорог к 25 августа. Руководству Городской управы необходимо принять все возможные меры, чтобы ко Дню города Калуга выглядела красиво и ухоженно, разрытия были ликвидированы, а дороги и тротуары восстановлены».