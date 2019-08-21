Тамбов, 21 августа, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Группа [Amatory] выступила во второй день юбилейного фестиваля «Чернозём» с программой «Старое + новый альбом».

Павел Ищенко ИА REGNUM На фестивале «Чернозём-2019»

Рок-фестиваль в Тамбове стал одним из первых мероприятий с участием нового вокалиста Сергея Раева. Зрители «Чернозёма» кроме любимых хитов услышали новые песни, премьера которых состоялась в 2019 году. После появления на трёх летних фестивалях группа [Amatory] сообщила, что её участники вернулись в Санкт-Петербург, чтобы продолжить работу над альбомом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на юбилейном фестивале «Чернозём-2019», который прошёл в Тамбове с 9 по 11 августа, также выступили группы «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник», «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz, BrainStorm, «Алиса», Гарик Сукачев и «Мумий Тролль».