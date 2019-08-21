Париж, 21 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай заявила, что глава государства Эммануэль Макрон принял участие в заседании совета министров, где выразил намерение встать на путь «трансформации страны», передает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Сибет Ндиай объявила о проведении правительственного совещания 4 сентября 2019 года для запуска будущих проектов, включая обсуждение закона о биоэтике и реформы пенсионной системы.

По её словам, Эммануэль Макрон подтвердил свою «решимость проводить реформы» для «глубокой трансформации страны с постоянной заботой о различных заинтересованных сторонах».

«Президент надеется, что эти новые методы действий будут символизировать вторую часть его пятилетнего срока», — добавила Сибет Ндиай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай заявила, что «Франция должна быть в состоянии контролировать миграцию».

Читайте также: Пресс-секретарь правительства Франции: «Нужно контролировать миграцию»