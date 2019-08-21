Сухум, 21 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. 21 августа в кабинете министров Абхазии состоялась встреча с российской делегацией. На встрече обсуждались вопросы организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией, сообщает АпсныПресс.

Abh-n.ru Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба

Руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин отметил, что реконструкция аэропорта будет завершена не менее, чем через два года. В данный момент разрабатывается мастер-план, затем будет составлена проектно-сметная документация, после чего строители приступят к восстановлению здания и взлетной полосы.

Российская делегация также заявила о своей готовности принять граждан Абхазии на обучение авиационных специалистов. планирует исследовать состояние аэропорта.

Однако главным вопросом, который сторонам предстоит решить, остается обеспечение правового и экспертного сопровождения деятельности Сухумского аэропорта. «Именно для этого приехали российские коллеги, совместно с которыми мы будем заниматься этим вопросом», — отметил премьер-министр Валерия Бганба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 июля Абхазия заявила о восстановлении международного статуса аэропорта «Сухум» и о возобновлении воздушных рейсов из республики. 30 июля МИД Грузии заявил, что Абхазия не восстановит международное авиасообщение. 6 августа вопрос о воздушном сообщении обсуждался на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным.