Вашингтон, 21 августа, 2019, 16:17 — ИА Регнум. 17-летнему жителю американского штата Джорджия, который 16 августа пронес пистолет в школу Wheeler High School в городе Мариетта, предъявлено обвинение. Об этом 21 августа сообщает новостное агентство Marietta Daily Journal.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным журналистов, молодой человек, задержанный 16 августа, был заключен под стражу по подозрению в «угоне школьного автобуса, незаконном владении оружием и угрозе оружием в школе».

Отмечается, что территория школы в городе Мариетта была оцеплена, в кампусе проводили расследование инцидента сотрудники полиции. Во время обыска в рюкзаке подозреваемого было найдено огнестрельное оружие.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.