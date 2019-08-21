Тверь, 21 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Работа по исполнению национальных проектов в Тверской области построена на принципе достижения нового качества жизни для граждан. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя 21 августа в ходе Форума муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019 — территория развития», который прошёл в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В форуме приняли участие более 3500 делегатов из всех районов области, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова. Основной темой форума стала реализация в регионе национальных проектов.

Пресс-служба правительства Тверской области Форума муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019 – территория развития»

«Глава нашего государства подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека и ради достижения нового качества жизни граждан всех поколений. Именно на этих принципах организована работа по исполнению национальных проектов в Тверской области. Мы участвуем в 12 национальных проектах, разработано 50 региональных проектов. Финансирование этой стратегической работы в 2019 году составляет почти 10 млрд рублей. При этом 90% этой суммы направляется на реализацию проектов в демографии, здравоохранении, образовании, формировании современной среды для жизни, экологии, дорожном хозяйстве», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в регионе в рамках нацпроектов уже ведётся строительство шести детских садов, ещё несколько — в проекте. В результате до конца 2021 года в регионе будет открыто 1,7 тыс. мест в детсадах, а до конца 2020 года планируется создать 2,5 тыс. мест в школах. Кроме того, в регионе реализуется целый ряд мер поддержки для семей в детьми, в том числе — и на уровне региона. Так, на форуме губернатор объявил о решении вручать подарки не менее чем на 10 тыс. рублей каждой семье при рождении ребёнка.

«Планируем, что с 1 октября эта норма уже будет действовать. Каждому новорожденному будет вручен подарок от Тверской области со всем нашими знаками отличия, памятными надписями. Люди, которые рожают детей, должны знать, что мы заботимся о них, помним о них и нам очень нужны многодетные, молодые семьи», — отметил Игорь Руденя, комментируя принятое решение по итогам форума.

Также на форуме губернатор объявил о новых правилах работы отделов записи актов гражданского состояния: планируется, что вскоре регистрировать новорожденных и получать свидетельства о рождении молодые родители смогут прямо в роддомах. Пилотным для реализации проекта станет Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной, далее опыт будет распространён на другие медицинские учреждения региона.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется произвести замену, ремонт и установку в Тверской области не менее 79 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время уже установлен 61 ФАП. Целый комплекс мер в здравоохранении, в том числе по созданию единой системы сердечно-сосудистых медицинских центров, а также онкологической службы, позволил снизить показатели смертности по итогам 2019 года. В рамках работы по формированию современной городской среды в 2019 году году будет благоустроено 92 общественных пространства на территории 48 муниципалитетов, 56 дворов в 24 городах и районах. Национальный проект «Жильё и городская среда» предусматривает увеличение ввода новых жилых домов в Тверской области с 590 тыс. квадратных метров до 886 тысяч в 2024-м. Кроме того, будет расселено 340 аварийных домов.

Особое внимание в регионе уделяется приведению в нормативное состояние дорожной сети: на 2019 год запланирован ремонт 550 км региональных и местных дорог, в том числе 137 км будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта.

Одно из главных условий качества жизни населения — наличие современных рабочих мест во всех муниципалитетах. Для этого в регионе реализуются мероприятия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Реализация национальных проектов также даёт возможность обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста.

Ключевые задачи национального проекта «Экология» — формирование новой системы сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов, улучшение качества питьевого водоснабжения.

«Сегодня уже видны первые итоги — это увеличение объёмов дорожных работ, строительство жилья, благоустройство территории, укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Национальные проекты охватывает ключевые отрасли экономики, инфраструктуры, социальной сферы», — сказал глава Андреапольского района Николай Баранник.