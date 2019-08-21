Москва, 21 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Российский рубль 20 августа так и не смог преодолеть отметку в 67 завершив день с отскоком до котировки 66,54 руб./ доллар. Несмотря на постепенное восстановление цен на нефть марки Brent в район $60 за баррель, российской валюте это обеспечило лишь частичную поддержку со стороны трейдеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Участники рынка больше уделяют внимание теме возможной глобальной рецессии, главным фактором которой может стать неопределённость в спорах между США и Китаем — двумя лидирующими экономиками мира. Положительные отчеты по розничным продажам и ВВП России не оказали пока на рубль достаточного влияния», — отметил эксперт.

Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар. Учитывая вышесказанное, любая мало-мальская новость, разжигающая у инвесторов беспокойства по поводу возможной рецессии, или же о сложностях в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, спровоцирует волатильность на рынках.

«Это может дать валютному рынку силу для пробоя психологически важного уровня в 67 руб./доллар. В противном случае, на ожиданиях новой информации или большей определённости движений на мировых площадках, пара USD/RUB останется торговаться в диапазоне 66,15 — 66,85 руб.», — считает Будаев.

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