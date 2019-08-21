Москва, 21 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. В течение лета 2019 года в Зеленограде будет отремонтировано 150 объектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая работы по благоустройству Зеленоградского административного округа столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция Парка Победы Зеленоградского административного округа

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин общается со студентами

«Как и по всей Москве, в Зеленограде идут масштабные работы по благоустройству. В течение лета мы приведем в порядок больше 150 различных объектов — дворов, школьных территорий, местных парков и знаковых для города мест — таких как Центральный проспект и Парк Победы. Основная часть проектов уже завершена, в течение нескольких недель будут закончены оставшиеся работы», — сказал Собянин.

При этом крупнейшим проектом по благоустройству Зеленограда в 2019 году станет реконструкция Парка Победы.