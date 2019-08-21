Берлин, 21 августа, 2019, 15:47 — ИА Регнум. 21 августа правительство ФРГ приняло новые принципы германской арктической политики, определяющие позицию Берлина на международных переговорных площадках. Берлин принимает на себя большую ответственность за Арктику, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Арктика становится всё более важным регионом мировой политики. Таяние полярного льда также позволяет добывать полезные ископаемые, расширять рыболовство и судоходство по морским путям. Многие государства заинтересованы в этом, и здесь требуются договоренности и сотрудничество», — говорится в заявлении ведомства.

Новые принципы арктической политики обеспечивают четкую ориентацию на будущую исследовательскую деятельность с участием Германии и на экономическую деятельность немецких компаний в Арктике. Германия намерена внести свой вклад в защиту Арктики в связи с изменением климата в соответствии с Парижскими соглашениями.

«Правительство ФРГ привержено использованию экологически чистых технологий и применению самых высоких экологических стандартов, назначению охраняемых районов для сохранения биоразнообразия в Арктике. Интересы коренного населения и их права на свободу, здоровье и самоопределение в их среде проживания должны быть укреплены. Германия стремится к свободной и ответственной исследовательской деятельности с целью расширения знаний об Арктике», — говорится в тексте.

Будущее Арктики требует тесного и основанного на правилах сотрудничества с другими странами в рамках усиленной международно-правовой базы. В рамках Арктического совета, Европейского союза и НАТО Германия выступает за сохранение Арктики как региона с низким уровнем конфликтности, гласит заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас совершил поездку в канадскую Арктику. В центре его выступлений была тема изменения климата и необходимости усилить роль Германии в этом регионе.