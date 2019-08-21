Белгород, 21 августа, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Глава Белгорода Юрий Галдун утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2019 года. По сравнению со вторым кварталом цена выросла на 215 рублей или 0,37%. Постановление администрации опубликовано 21 августа на официальном сайте органов местного самоуправления.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Согласно постановлению, теперь цена квадратного метра в Белгороде составляет 58 тыс. 440 рублей. Стоимость утверждают ежеквартально для признания малоимущими тех граждан, кто встаёт на учёт как нуждающиеся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

В первом квартале 2019 года показатель был равен 55 тыс. 988 рублям. Во втором квартале цену повысили до 58 тыс. 225 рублей.