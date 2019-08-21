Багдад, 21 августа, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В результате двух взрывов в иракской провинции Дияла пострадали по меньшей мере 5 военнослужащих, об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Правоохранительные органы оцепили район взрыва для проведения расследования преступления.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако местные чиновники обвиняют в инциденте боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако бандиты продолжают активную преступную деятельность на территории страны.