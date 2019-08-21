Архангельск, 21 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Международная исследовательская группа, работавшая в Мьянме в 2018 году по международному проекту «Последний затерянный мир: ранее неизвестные центры эволюции пресноводных моллюсков в Юго-Восточной Азии», открыла четыре вида и четыре подвида моллюсков, ранее неизвестных науке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА РАН).

Marc Veraart Мьянма

Костяк группы составили учёные Федерального центра комплексных исследований Арктики Российской академии наук и Северного (Арктического) федерального университета. В целом в проект вовлечена большая исследовательская группа, в состав которой также входят сотрудники Университета Порто (Португалия), Государственного музея естественных наук Северной Каролины (США) и Университета Хпа-Ан (Мьянма).

Работая в Мьянме, учёные обнаружили четыре новых вида и четыре новых подвида пресноводных моллюсков в бассейнах рек Иравади, Ситаун, Хаунгдарау и Давей. Исследователи считают, что эти моллюски находились здесь в изоляции и эволюционировали в течение десятков миллионов лет.

Обнаруженные виды получили названия преимущественно с отсылкой к местным географическим объектам. Однако есть исключение: вид Leoparreysia whitteni был назван в память трагически ушедшего из жизни английского биолога, сотрудника организации «Фауна и флора интернейшнл» Тони Уиттена (1953−2017).

«Нам удалось найти всего три раковины Leoparreysia whitteni, по которым мы сделали описание, — рассказывает директор ФИЦКИА РАН, заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ Иван Болотов. — Это редкий уникальный вид, имеющий миниатюрную, но очень красивую ярко-зелёную раковину».

По словам учёного, популяции восьми описанных пресноводных раковин малочисленны. Массовые, распространённые виды обнаруживались в период британской колонизации Бирмы (середина XIX — середина XX веков). Как убедились современные исследователи, открытые виды обитают в небольших бассейнах рек, плотность их популяции низкая — одна-две раковины на квадратный метр.

Отметим, данные об открытии уже опубликованы в авторитетном международном научном журнале Scientific Reports (издательская группа Nature).

Ученые отмечают, что пресноводные моллюски в Мьянме находятся под угрозой исчезновения. Мьянма — сельскохозяйственная страна, а для жителей отдалённых деревень пресноводные моллюски являются одним из важных источников белковой пищи. Население также использует сухие раковины в толчёном виде в качестве антисептика для лечения домашних животных.

Побывавшие в экспедиции в Мьянме российские учёные констатируют: реки, в которых обитают обнаруженные редкие представители фауны, находятся в зоне сильного антропогенного воздействия. Главную угрозу для животного мира речных систем представляет строительство водохранилищ каскадного типа, ведущее к смене гидрологического режима и гибели фауны.

В водоёмы Мьянмы искусственно заселяются чужеродные виды, которые ведут себя крайне агрессивно по отношению к местным видам. Например, из рек Африки завозят рыбу тиляпию и африканского сома. Всё больше околоречных площадей занимают под каучуконосное дерево гевею и масличную пальму. В результате искусственные насаждения в долинах рек вытесняют естественную растительность, нарушается фильтрующая способность леса; происходит эрозия почвы, которая дождями смывается в реки. Почва с пестицидами и глина оседают на дно, нанося непоправимый вред рыбе и моллюскам.

«Это исчезающие виды с очень локальным распространением, — объясняет Иван Болотов. — Многие реки Юго-Восточной Азии очень древние, а большие реки выступают как барьер для расселения видов из их притоков. В руслах крупных рек мутная вода, большие глубины и мощные потоки, в горных притоках — прозрачная вода и малые глубины. Приспособившиеся к притокам виды не способны пересечь большую реку. Поэтому в каждом притоке происходила своя независимая эволюция, и мы можем там найти ранее неизвестные виды. Но если там построить дамбу, вырубить лес, мы увидим их вымирание, ведь они обычно живут только в одном притоке, и больше нигде не встречаются».

Пресноводные моллюски особо чувствительны к среде обитания, качеству воды. Около 40% их видов находятся под угрозой исчезновения. Пока эксперты констатируют высокое видовое разнообразие этих живых организмов в тропической Азии, однако если антропогенная нагрузка на водоёмы будет нарастать, редкие виды могут быть потеряны безвозвратно, а распространённые начнут вымирать.

По мнению архангельских учёных, всё это может не только негативно отразиться на состоянии речной и болотной фауны, но и на росте социальной напряжённости в Мьянме, поскольку исчезновение популяций съедобных моллюсков отрицательно скажется на рационе питания сельского населения. Поэтому международный исследовательский проект важен и с точки зрения партнёрства России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), где одной из важнейших текущих задач считают борьбу с голодом.

Научная группа планирует расширить исследовательскую географию и провести работу в других странах, причём не только Юго-Восточной Азии. Информация о новых видах — лишь кусочки большой мозаики, которую собирают исследователи, чтобы в итоге создать глобальную модель, описывающую эволюцию пресноводных моллюсков на всех континентах.

Международный коллектив располагает данными примерно о 400 видах крупных пресноводных моллюсков (наяд), обитающих на Севере России, в Северной Америке, Африке и Евразии. В целом науке известно и описано более 900 видов, но с высокой степенью вероятности их больше — около 1000−1200. Примерно 100−300 видов наяд предстоит найти и описать. Основная часть неизвестных видов пресноводных раковин, по мнению архангельских учёных, сосредоточена в Юго-Восточной Азии и Новой Гвинее, Южной Америке и Африке.