Гудаута, Абхазия, 21 августа, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В ночь на 21 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, сообщает агентство «Абхазия-Инфором».

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Руководитель избирательного штаба Леонид Лакербай заявил, что провокация совершена с целью запугивания кандидатов. Кандидат в президенты Алхас Квициниа призвал провести расследование происшедшего.