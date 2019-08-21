Майами, США, 21 августа, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 30-летний мужчина, заявивший о краже своего пистолета, был арестован сотрудниками полиции по подозрению в покушении на жизнь 68-летнего мужчины возле синагоги в городе Северный Майами-Бич (штат Флорида, США) 28 июля. Об этом 21 августа передает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По данным издания, Карлинц Луис был арестован во вторник, 20 августа, по подозрению в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах человека старше 65-и лет при помощи огнестрельного оружия.

Представители синагоги сообщили, что пострадавший, прихожанин Йосеф Лифшиц, выздоравливает. Он получил пулевое ранение в ноги возле синагоги Young Israel of Greater Miami.

В отчете Департамента полиции округа Майами-Дейд об аресте говорится, что офицеры нашли заряженный магазин от полуавтоматического огнестрельного оружия в машине Луиса после того, как он заявил о краже своего пистолета, а экспертиза установила идентичность патронов и гильз, найденных в синагоге.

Ведется следствие.