Москва, 21 августа, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Нововведение ЦБ РФ о рефинансировании обязательств перед банками, действительно, коснется очень многих граждан, и есть уверенность, что мало кому станет легче, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Из собственного опыта могу сказать, что даже при досрочном погашении потребительского кредита, без просрочек и нарушений кредитных условий, новый кредит банк мне не одобрил, и это тот самый банк, в котором обслуживаюсь уже четыре года и который давал мне кредит раньше и кредитная карта которого у меня есть.

В этот раз банк не просто снизил лимит кредитования, а вообще отказал без каких-либо объяснений (собственно, банки никогда не указывают причину отказа).

Из чего можно сделать вывод, что процесс действительно уже запущен, но алгоритм пока не совсем ясен, как потребителям, так и банкам. Теперь очень остро встает вопрос, как быть людям, которые хотят реструктуризировать свой долг.

Система рефинансирования и так не работала в стране нормально. То есть, чтобы осуществить рефинансирование и снизить ставку, за счет чего сократится ежемесячный платеж или срок кредитования, у клиента банка не должно быть полной кредитной нагрузки.

Если же кредитная нагрузка уже полная, то потребитель не может оптимизировать свой кредитный портфель и будет платить и дальше по высокой ставке, даже если сейчас на новые кредиты ставки ниже.

«Что же получается в итоге? Так как у банков снизится клиентская база, — то для оставшихся, надежных клиентов, ставка, скорее всего, вырастет, а это также скажется негативно на их желании взять кредит. Замкнутый круг, в котором выигравших, на первый взгляд, нет.

Но, с другой стороны, задача ЦБ — стабильность экономики в целом, и тут, конечно, очевидны некоторые положительные стороны. Так как в случае глобальных потрясений и банки, и население будут в более выгодных условиях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9 млн российских заемщиков столкнутся с 1 октября 2019 года с проблемой рефинансирования обязательств перед банками. Причиной станет охлаждающая процедура, которую ЦБ РФ планирует включить для рынка потребительского кредитования.

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