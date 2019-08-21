Исламабад, 21 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ликвидация полиомиелита является приоритетной задачей для правительства страны. Об этом 21 августа сообщает Geo TV.

Insaf.pk Имран Хан

Заявление было сделано во время совещания, посвященного участившимся случаям заболеваемости данной инфекцией, которое прошло в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Имран Хан подчеркнул, что процесс борьбы с полиомиелитом тем более важен, что он касается будущего страны — ее детей.

Напомним, полиомиелит или детский спинномозговой паралич является острым инфекционным заболеванием, связанным с патологией нервной системы. В 2019 году в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва был зафиксирован 41 случай заболевания указанной инфекцией.